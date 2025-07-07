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18:47, 7 июля 2025Экономика

Министр предложил ограничить доступ аналогов российских товаров в страну

Глава Минпромторга Алиханов предложил ограничить доступ иностранных товаров в РФ
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Для повышения спроса на отечественные товары необходимо ограничивать допуск иностранных аналогов на внутренний рынок. Об этом на площадке выставки «Иннопром» заявил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов, передает РИА Новости.

«Либо субсидировать стоимость отечественных разработок до момента, пока не получим нужного эффекта масштаба», — уточнил он после того, как заявил о необходимости ограничений.

По мнению Алиханова, такие преференции отечественным производителям потребуют гибкого, избирательного подхода и четкой координации с производителями по объему и срокам выпуска.

Ранее министр заявил, что утилизационный сбор доказал свою эффективность как защитная мера для автопрома. По его мнению, такая мера позволила развивать производство отечественных автомобилей.

Вместе с тем он отметил, что ведомство ищет способы не допустить обвала отечественного автомобильного рынка на 40 процентов по отношению к предыдущему году. После повышения ставок утильсбора продажи автомобилей в России рухнули.

Одним из таких способов может стать повышение ставок утильсбора на автомобили с двигателем мощностью более 160 лошадиных сил, ввозимых в Россию физлицами, чтобы с помощью собранных средств предоставлять скидки на покупку отечественной автомобильной продукции.

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