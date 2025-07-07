Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:53, 7 июля 2025Россия

Появились подробности об опознавшей Старовойта девушке экс-министра

Mash: Опознавшую Старовойта девушку называли первой леди Курска
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Mash

Полину К., которая приехала на опознание тела экс-министра транспорта Романа Старовойта, жители Курской области называли первой леди Курска. Эти и другие подробности о россиянке сообщил Telegram-канал Mash.

По информации канала, она оказалась единственной из близких бывшего политика, кто смог быстро приехать на место его гибели и опознать тело. При этом авторы публикации утверждают, что чиновник был с ней в отношениях как минимум последний год.

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщал, что Полине К. 25 лет. В 2024 году она окончила Курский медицинский университет.

Материалы по теме:
Восстановлены последние часы перед самоубийством Старовойта. Что он делал перед тем, как выйти из Tesla и покончить с собой?
Восстановлены последние часы перед самоубийством Старовойта. Что он делал перед тем, как выйти из Tesla и покончить с собой?
Сегодня
Уволенный глава Минтранса и бывший губернатор Курской области Роман Старовойт покончил с собой. Что об этом известно?
Уволенный глава Минтранса и бывший губернатор Курской области Роман Старовойт покончил с собой. Что об этом известно?
Сегодня
Путин уволил министра транспорта на фоне коллапса в аэропортах. Что говорят о причинах?
Путин уволил министра транспорта на фоне коллапса в аэропортах. Что говорят о причинах?
Сегодня

В понедельник, 7 июля, стало известно, что президент России Владимир Путин отправил Старовойта в отставку. Исполняющим обязанности главы Минтранса он назначил бывшего губернатора Новгородской области Андрея Никитина.

Информация о том, что Старовойт покончил с собой, появилась позднее в этот же день. Затем депутат Госдумы, глава комитета по обороне Андрей Картаполов подтвердил, что экс-министр свел счеты с жизнью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «В такое говно его вляпали». Что политики и военкоры говорят о самоубийстве Старовойта?

    Количество пострадавших от взрыва у российского бара увеличилось

    Азербайджан ответил на обращение Москальковой по задержанным россиянам

    Москвичей предупредили о грозе с градом

    Названы сроки снижения цен на дыни и арбузы в России

    Пожилой украинке отказали в посадке на рейс в Великобританию и довели ее до слез

    Объект критической инфраструктуры поврежден в Сумской области

    Пресс-конференция Лаврова на саммите БРИКС вызвала ажиотаж у зарубежных журналистов

    IIHF показала рейтинг сборных без упоминания лидерства России

    На Западе предрекли отказ Индии от Су-35

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости