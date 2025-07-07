В портфеле покончившего с собой Старовойта нашли пачку денег

Shot: В портфеле покончившего с собой экс-министра Старовойта нашли пачку денег

В портфеле экс-министра транспорта Романа Старовойта, покончившего с собой, нашли пачку денег. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что в портфеле, помимо наличных, находились iPad и стопка бумаг. Силовики также сняли отпечатки пальцев с места случившегося.

В понедельник, 7 июля, стало известно, что президент России Владимир Путин отправил Старовойта в отставку. Исполняющим обязанности главы Минтранса он назначил бывшего губернатора Новгородской области Андрея Никитина.

Информация о том, что Старовойт покончил с собой, появилась позднее в этот же день. Затем депутат Госдумы, глава комитета по обороне Андрей Картаполов подтвердил, что экс-министр свел счеты с жизнью.