В России запланировали потратить десятки миллиардов рублей на одну цель

Глава Минпромторга Алиханов: В РФ до 2030 года выделят $1,7 млрд на роботизацию

До 2030 года из российского бюджета планируют выделить в общей сложности 1,7 миллиарда долларов (около 134 миллиардов рублей по актуальному валютному курсу) на роботизацию. Об этом заявил глава Министерства промышленности и торговли (Минпромторг) России Антон Алиханов, его слова приводит ТАСС.

Потратить эти денежные средства российские власти планируют с целью нарастить уровень роботизации в стране, уточнил руководитель ведомства. Алиханов напомнил, что перед министерством поставлена задача нарастить плотность до 145 единиц на 10 тысяч человек. Для промышленных предприятий с госучастием показатель должен будет составить 230 роботов на 10 тысяч сотрудников.

Для сравнения, по итогам прошлого года уровень роботизации в России составил лишь 29 единиц на 10 тысяч человек. Подобное соотношение президент РФ Владимир Путин назвал «довольно низким». Лидирующие позиции в этой области традиционно занимают страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Показатель в Южной Корее, в частности, составляет свыше 1,1 тысячи роботов на 10 тысяч человек.

Путин отметил, что нынешний уровень роботизации в РФ тормозит развитие национальной экономики и препятствует решению проблемы острого кадрового голода. Наращивание показателя сократило бы время работодателей на поиски квалифицированных сотрудников и помогло бы повысить уровень производительности труда в стране. Несмотря на это, в Госдуме решили урезать расходы бюджета на эти цели в 2025 году на 1,7 миллиарда рублей из-за падения поступлений в казну.