Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:21, 7 июля 2025Экономика

В России запланировали потратить десятки миллиардов рублей на одну цель

Глава Минпромторга Алиханов: В РФ до 2030 года выделят $1,7 млрд на роботизацию
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

До 2030 года из российского бюджета планируют выделить в общей сложности 1,7 миллиарда долларов (около 134 миллиардов рублей по актуальному валютному курсу) на роботизацию. Об этом заявил глава Министерства промышленности и торговли (Минпромторг) России Антон Алиханов, его слова приводит ТАСС.

Потратить эти денежные средства российские власти планируют с целью нарастить уровень роботизации в стране, уточнил руководитель ведомства. Алиханов напомнил, что перед министерством поставлена задача нарастить плотность до 145 единиц на 10 тысяч человек. Для промышленных предприятий с госучастием показатель должен будет составить 230 роботов на 10 тысяч сотрудников.

Для сравнения, по итогам прошлого года уровень роботизации в России составил лишь 29 единиц на 10 тысяч человек. Подобное соотношение президент РФ Владимир Путин назвал «довольно низким». Лидирующие позиции в этой области традиционно занимают страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Показатель в Южной Корее, в частности, составляет свыше 1,1 тысячи роботов на 10 тысяч человек.

Путин отметил, что нынешний уровень роботизации в РФ тормозит развитие национальной экономики и препятствует решению проблемы острого кадрового голода. Наращивание показателя сократило бы время работодателей на поиски квалифицированных сотрудников и помогло бы повысить уровень производительности труда в стране. Несмотря на это, в Госдуме решили урезать расходы бюджета на эти цели в 2025 году на 1,7 миллиарда рублей из-за падения поступлений в казну.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров заявил об отсутствии права у Киева претендовать на территориальную целостность

    В России раскрыли цель удара «Искандера» по пункту дислокации ВСУ в Чугуеве

    Самолет с россиянами на борту приготовился к экстренной посадке в Москве из-за поломки

    Туск раскрыл детали спецоперации на границе с Германией

    Россиянин ушел на СВО из-за долгов по алиментам

    В Госдуму внесли проект о повышении госпошлин

    В России отреагировали на анонс Трампом торговых пошлин в отношении сторонников БРИКС

    Выявлена неожиданная причина психических расстройств

    Стас Пьеха назвал способ обрести внутренний стержень

    Товарооборот России с рядом стран вырос в полтора раза

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости