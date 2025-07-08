Двалишвили выбрал между Яном и Нурмагомедовым-младшим

Боец UFC Двалишвили заявил, что Ян круче Умара Нурмагомедова

Грузинский боец смешанного стиля (ММА), чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Мераб Двалишвили выбрал между россиянами Петром Яном и Умаром Нурмагомедовым. Его ответ приводит Sport24.

Двалишвили заявил, что Ян круче Нурмагомедова-младшего. По его словам, первый провел много поединков с топ-бойцами и постоянно активен. «А Умар… Мы видели только его бои со мной и Кори Сэндхагеном. Ему нужно биться с топами дивизиона. Нет, конечно, Умар — хороший боец. Но ему нужно быть активным. Где он сейчас? Почему не дерется?» — отметил грузин.

Двалишвили дрался с обоими россиянами. В 2023 году он победил Яна, а в январе 2025 года оказался сильнее Нурмагомедова.

На счету 34-летнего Двалишвили 20 побед и четыре поражения в ММА. Он является чемпионом UFC в легчайшем весе.