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09:46, 8 июля 2025Спорт

Двалишвили выбрал между Яном и Нурмагомедовым-младшим

Боец UFC Двалишвили заявил, что Ян круче Умара Нурмагомедова
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Петр Ян

Петр Ян. Фото: Craig Kidwell / USA Today Sports / Reuters

Грузинский боец смешанного стиля (ММА), чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Мераб Двалишвили выбрал между россиянами Петром Яном и Умаром Нурмагомедовым. Его ответ приводит Sport24.

Двалишвили заявил, что Ян круче Нурмагомедова-младшего. По его словам, первый провел много поединков с топ-бойцами и постоянно активен. «А Умар… Мы видели только его бои со мной и Кори Сэндхагеном. Ему нужно биться с топами дивизиона. Нет, конечно, Умар — хороший боец. Но ему нужно быть активным. Где он сейчас? Почему не дерется?» — отметил грузин.

Двалишвили дрался с обоими россиянами. В 2023 году он победил Яна, а в январе 2025 года оказался сильнее Нурмагомедова.

На счету 34-летнего Двалишвили 20 побед и четыре поражения в ММА. Он является чемпионом UFC в легчайшем весе.

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