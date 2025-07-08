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17:22, 8 июля 2025Мир

МУС выдал ордер на арест лидера «Талибана»

МУС выдал ордера на арест лидера «Талибана» и главы Верховного суда Афганистана
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Social Media / Reuters

Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на арест лидера правящей группировки «Талибан» Хайбатуллы Ахундзады и главы Верховного суда Афганистана Абдула Хакима Хаккани. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте инстанции.

«Сегодня, 8 июля 2025 года, II Палата предварительного производства Международного уголовного суда в контексте ситуации в Афганистане выдала ордера на арест Хайбатуллы Ахундзады, верховного лидера "Талибана", и Абдула Хакима Хаккани, верховного судьи "Талибана", которые де-факто управляют Афганистаном с 15 августа 2021 года», — утверждается в публикации.

Ранее стало известно, что «Талибан» захотел официального признания со стороны США.

26 мая вступило в силу решение Верховного суда России о приостановке действия запрета движения «Талибан».

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