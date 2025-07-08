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15:58, 8 июля 2025Спорт

Смолова осудили за драку

Орлов осудил Смолова за драку: Если хулигану по-хулигански отвечаешь, ты хулиган
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Комментатор Геннадий Орлов осудил футболиста Федора Смолова за драку в столичном кафе. Его слова приводит «Чемпионат».

«Если хулигану по-хулигански отвечаешь, ты тоже, получается, уже хулиган. Как они с этим дальше жить-то будут? У вас же дети есть — что они подумают?» — заявил Орлов. По его мнению, оправдывать Смолова, который совершил удар по своей репутации, нельзя.

Ранее в управлении МВД России по Москве отреагировали на потасовку с участием Смолова. Ведомство отказалось заводить уголовное дело по факту драки.

Конфликт произошел 28 мая, но видео попало в сеть только 5 июля. Отмечалось, что Смолов набросился с кулаками на посетителей в столичной «Кофемании». Позже у игрока требовали деньги за то, чтобы ролик не был опубликован.

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