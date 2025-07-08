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14:17, 8 июля 2025Интернет и СМИ

Владельца «Википедии» оштрафовали на миллионы рублей

Суд Москвы оштрафовал Wikimedia Foundation за неудаление запрещенной информации
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Unsplash

Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Wikimedia Foundation, владеющую онлайн-энциклопедией «Википедия», на миллионы рублей. Об этом говорится в официальном Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Компанию признали виновной в нарушении части 2 статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Отмечается, что Wikimedia Foundation не удалила запрещенную в России информацию. О каком именно контенте идет речь, не уточняется.

С владельца «Википедии» постановили взыскать 3,5 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что компанию оштрафовали за пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Суд Москвы назначил Wikimedia Foundation штраф в размере трех миллионов рублей.

В августе 2024 года компанию оштрафовали на четыре миллиона рублей. Причиной стал отказ удалить запрещенную информацию.

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