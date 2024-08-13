Владельца «Википедии» оштрафовали на четыре миллиона рублей

Суд оштрафовал Wikimedia Foundation за неудаление запрещенной информации

Организацию Wikimedia Foundation, которая является владельцем русскоязычной версии онлайн-энциклопедии «Википедия», оштрафовали на четыре миллиона рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».

Компанию признали виновной в неудалении запрещенной в России информации (часть 2 статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях). Решение вынес Таганский районный суд Москвы.

Подробности о контенте, который организация отказалась удалять, не приводятся.

В марте суд оштрафовал Wikimedia Foundation на три миллиона рублей за отказ удалить запрещенную в России информацию. Перед этим ее обязали выплатить два миллиона рублей за аналогичное правонарушение.

Весной 2023 года Роскомнадзор сообщил, что «Википедия» отказалась удалять десятки запрещенных в России материалов.