Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:43, 15 августа 2023Интернет и СМИ

«Википедию» повторно оштрафовали за фейки о спецоперации

Суд в Москве повторно оштрафовал Wikimedia Foundation за фейки о спецоперации

Фото: Sebastian Gollnow / dpa / Globallookpress.com

Суд в Москве повторно оштрафовал компанию Wikimedia Foundation, частью которой является «Википедия», за неудаление статей, содержащих фейки о специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«Признать компанию Wikimedia Foundation виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ), и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 2 миллионов рублей», — приводит агентство решение судьи.

В августе компания получила штраф на три миллиона рублей за нарушение той же статьи.

В протоколе Роскомнадзора приводится требование удалить две статьи на «Википедии». В одной приводится сравнение спецоперации с другими военными конфликтами, а в другой обсуждается применение ядерного оружия.

Также Wikimedia Foundation понесла наказание в начале июня за отказ удалять по требованию Роскомнадзора материал о бригаде «Азов» (признан в России террористическим и запрещен). Штраф составил три миллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Большакова
    Обсудить
    Последние новости

    Глава российского региона рассказал о попытке прорыва украинской ДРГ

    Кеннеди-младший назвал условие развала НАТО

    Курс доллара превысил 99 рублей

    «Википедию» повторно оштрафовали за фейки о спецоперации

    Мировой торговле предрекли проблемы

    В московском метро мужчина выхватил телефон у пассажира во время разговора

    Украина перебросила резервы под Купянск

    Стал известен диагноз наместника Киево-Печерской лавры

    Родные решили исцелить пациента святой водой и едва не погубили его

    В Минобороны Украины назвали символом дружбы с Германией танки Leopard

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости