«Википедию» снова оштрафовали за фейки о спецоперации

Суд в Москве снова оштрафовал Wikimedia Foundation за фейки о спецоперации

Мировой суд в Москве снова оштрафовал компанию Wikimedia Foundation, которой принадлежит «Википедия», за неудаление статей, содержащих фейки о специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«Признать компанию Wikimedia Foundation виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ («Неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ»)», — заявили в суде. Размер штрафа составил три миллиона рублей

В протоколе, составленном Роскомнадзором, приводится требование удалить две статьи с недостоверной информацией о спецоперации. В одной из них спецоперация сравнивалась с другими военными конфликтами, во второй же поднимался вопрос о применении ядерного оружия.

В начале июня Wikimedia Foundation также оштрафовали на три миллиона рублей. Тогда причиной стал отказ компании удалять статью о бригаде «Азов» (признан в России террористическим и запрещен) по требованию Роскомнадзора.

Тогда же энциклопедия привлекалась к ответственности в июне за отказ удалять с сайта материалы о 40-м инженерно-саперном полке Вооруженных сил РФ. На организацию наложили штраф в два миллиона рублей.