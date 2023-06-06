Владельца «Википедии» оштрафовали на три миллиона рублей

Wikimedia Foundation оштрафовали на три миллиона рублей за отказ удалить статью об «Азове»

Суд оштрафовал организацию Wikimedia Foundation, являющуюся владельцем русскоязычной версии онлайн-энциклопедии «Википедия», на три миллиона рублей за отказ удалить статью о полку «Азов» (признан в России террористическим и запрещен). Об этом сообщает ТАСС.

«Признать Wikimedia Foundation виновной по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы предусмотрена законодательством Российской Федерации)», — огласил решение судья. Организацию оштрафовали на три миллиона рублей.

В суде отметили, что Роскомнадзор обнаружил на «Википедии» материал об «Азове» и потребовал удалить статью, однако ресурс отказался выполнять требования ведомства.

Представитель организации Александр Ганзер требовал прекратить дело об административном правонарушении в отношении Wikimedia Foundation. По его словам, компанию не уведомили должным образом о судебном заседании. Он также добавил, что организация не может быть привлечена к административной ответственности в России, так как зарегистрирована в Соединенных штатах.

Wikimedia Foundation многократно привлекалась к ответственности в России за отказ удалять материалы. 1 июня организацию оштрафовали на три миллиона рублей за неудаление статьи о спецоперации на Украине. В апреле на организацию наложили штраф в размере двух миллионов рублей за неудаление статьи о 40-м инженерно-саперном полке Вооруженных сил РФ.