Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:11, 6 июня 2023Интернет и СМИ

Владельца «Википедии» оштрафовали на три миллиона рублей

Wikimedia Foundation оштрафовали на три миллиона рублей за отказ удалить статью об «Азове»

Фото: Sebastian Gollnow / DPA / Globallookpress.com

Суд оштрафовал организацию Wikimedia Foundation, являющуюся владельцем русскоязычной версии онлайн-энциклопедии «Википедия», на три миллиона рублей за отказ удалить статью о полку «Азов» (признан в России террористическим и запрещен). Об этом сообщает ТАСС.

«Признать Wikimedia Foundation виновной по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы предусмотрена законодательством Российской Федерации)», — огласил решение судья. Организацию оштрафовали на три миллиона рублей.

В суде отметили, что Роскомнадзор обнаружил на «Википедии» материал об «Азове» и потребовал удалить статью, однако ресурс отказался выполнять требования ведомства.

Представитель организации Александр Ганзер требовал прекратить дело об административном правонарушении в отношении Wikimedia Foundation. По его словам, компанию не уведомили должным образом о судебном заседании. Он также добавил, что организация не может быть привлечена к административной ответственности в России, так как зарегистрирована в Соединенных штатах.

Wikimedia Foundation многократно привлекалась к ответственности в России за отказ удалять материалы. 1 июня организацию оштрафовали на три миллиона рублей за неудаление статьи о спецоперации на Украине. В апреле на организацию наложили штраф в размере двух миллионов рублей за неудаление статьи о 40-м инженерно-саперном полке Вооруженных сил РФ.

Что думаешь? Оцени!
    Олег Давыдов
    Обсудить
    Последние новости
    Власти констатировали затопление Новой Каховки из-за прорыва плотины
    Стало известно о проблемах с выдачей виз россиянам для участия в Уимблдоне
    Разгул ураганного ветра в российском регионе попал на видео
    Появились кадры с затопленным дворцом культуры в Новой Каховке
    В США заявили об обнаруженных обломках НЛО неизвестного происхождения
    В Кривом Роге ограничат потребление воды
    В Херсонской области обвинили Киев в разрушении Каховской ГЭС
    Шольц прокомментировал прорыв плотины на Каховской ГЭС
    Раскрыты подробности о состоянии госпитализированной актрисы Федосеевой-Шукшиной
    Летевший в США самолет резко сменил курс и приземлился в России
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.