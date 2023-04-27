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11:42, 27 апреля 2023Интернет и СМИ

Владельца «Википедии» в России оштрафовали на два миллиона рублей

Суд в Москве оштрафовал Wikimedia на 2 миллиона рублей за неудаление запрещенного контента

Фото: Michelangeloop / Shutterstock / Fotodom

Мировой суд в Москве оштрафовал компанию Wikimedia Foundation, владеющую «Википедией», на 2 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС.

«Назначить Wikimedia Foundation Inc. наказание в виде административного штрафа в размере двух миллионов рублей», — говорится в решении суда.

По информации агентства, компания отказалась удалить материал о 40-м инженерно-саперном полке ВС РФ. Он содержал запрещенную информацию о дислокации, составе и техническом оснащении подразделения.

Это седьмой штраф Wikimedia Foundation в 2023 году. Ранее, 25 апреля, сообщалось, что суд в Москве оштрафовал организацию за отказ удалить материал, оправдывающий деятельность запрещенной в России экстремистской организации «Таблиги Джамаат». 20 апреля организации назначили штраф в размере 1,5 миллиона рублей за отказ удалить статью об эпизоде спецоперации на Украине.

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Варвара Кошечкина
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