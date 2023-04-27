Владельца «Википедии» в России оштрафовали на два миллиона рублей

Суд в Москве оштрафовал Wikimedia на 2 миллиона рублей за неудаление запрещенного контента

Мировой суд в Москве оштрафовал компанию Wikimedia Foundation, владеющую «Википедией», на 2 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС.

«Назначить Wikimedia Foundation Inc. наказание в виде административного штрафа в размере двух миллионов рублей», — говорится в решении суда.

По информации агентства, компания отказалась удалить материал о 40-м инженерно-саперном полке ВС РФ. Он содержал запрещенную информацию о дислокации, составе и техническом оснащении подразделения.

Это седьмой штраф Wikimedia Foundation в 2023 году. Ранее, 25 апреля, сообщалось, что суд в Москве оштрафовал организацию за отказ удалить материал, оправдывающий деятельность запрещенной в России экстремистской организации «Таблиги Джамаат». 20 апреля организации назначили штраф в размере 1,5 миллиона рублей за отказ удалить статью об эпизоде спецоперации на Украине.