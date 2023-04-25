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11:07, 25 апреля 2023Интернет и СМИ

Владельца «Википедии» оштрафовали в России на 800 тысяч рублей

Суд оштрафовал Wikimedia Foundation на 800 тыс руб. за отказ удалить статью из «Википедии»

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Суд в Москве оштрафовал организацию Wikimedia Foundation, владеющую «Википедией», за отказ удалить из онлайн-энциклопедии статью, которая содержит запрещенную в России информацию. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщает РИА Новости.

«Назначить Wikimedia Foundation, Ink наказание в виде административного штрафа в размере 800 тысяч рублей», — огласил решение судья.

Отмечается, что поводом для привлечения владельца «Википедии» к административной ответственности стал материал, оправдывающий деятельность запрещенной в России экстремистской организации «Таблиги Джамаат».

Wikimedia Foundation неоднократно штрафовали в России за неудаление материалов. Так, 20 апреля организации назначили штраф в размере 1,5 миллиона рублей за отказ удалить статью об эпизоде спецоперации на Украине. Перед этим владельца «Википедии» обязали выплатить штраф в 800 тысяч рублей за неудаление материала о запрещенной и признанной экстремистской песне российской группы.

По данным Роскомнадзора, «Википедия» отказывается удалять 137 запрещенных в России материалов.

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Евгения Наумова
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