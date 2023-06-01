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13:05, 1 июня 2023Интернет и СМИ

Wikimedia Foundation оштрафовали на три миллиона рублей

Суд оштрафовал Wikimedia Foundation на три миллиона рублей за отказ удалить статью

Фото: Robin Worrall / Unsplash

Организацию Wikimedia Foundation, которая поддерживает инфраструктуру для онлайн-энциклопедии «Википедия», оштрафовали на три миллиона рублей за отказ удалить статью с недостоверной информацией. Об этом сообщает ТАСС.

Поводом послужила статья в «Википедии» о спецоперации на Украине, а именно о событиях в Харьковской области. Роскомнадзор потребовал удалить материал, однако организация этого не сделала.

В результате суд в Москве признал Wikimedia Foundation виновной по части 2 статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях (неудаление владельцем сайта информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ). Организацию оштрафовали на три миллиона рублей.

Wikimedia Foundation многократно привлекалась к ответственности в России за отказ ограничить доступ к информации, подлежащей удалению. Так, ранее организацию оштрафовали на два миллиона рублей за неудаление материала с запрещенной информацией о 40-м инженерно-саперном полке Вооруженных сил РФ. Перед этим Wikimedia Foundation выписали штраф в размере 800 тысяч рублей за отказ удалить статью, оправдывающую деятельность запрещенной в России экстремистской организации «Таблиги Джамаат».

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    Маргарита Щигарева
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