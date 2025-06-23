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11:22, 23 июня 2025Интернет и СМИ

Владельца «Википедии» оштрафовали за пропаганду ЛГБТ

Суд Москвы оштрафовал Wikimedia Foundation на 3 млн рублей за пропаганду ЛГБТ
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Casimiro PT / Shutterstock / Fotodom

Таганский суд Москвы оштрафовал владельца электронной энциклопедии «Википедия» за пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом сообщают «Известия» в Telegram.

Суд оштрафовал Wikimedia Foundation, которая владеет «Википедией», на три миллиона рублей. За какое именно правонарушение компанию привлекли к ответственности, не уточнялось.

Ранее в июне сообщалось, что на Wikimedia Foundation составили протокол о пропаганде педофилии. Компанию обвинили в нарушении статьи 6.21.1 части 2 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Судебное заседание назначили на 23 июня.

В августе 2024 года владельца «Википедии» оштрафовали на четыре миллиона рублей. Причиной стал отказ электронной энциклопедии удалить запрещенную информацию.

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