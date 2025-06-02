На владельца «Википедии» составили протокол о пропаганде педофилии

Суд составил протокол о пропаганде педофилии на фонд Wikimedia Foundation

Таганский суд Москвы составил протокол о пропаганде педофилии на фонд Wikimedia Foundation, владеющий «Википедией». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Сообщается, что протокол зарегистрировали 2 июня. Дата судебного заседания по делу назначена на 10 часов утра 23 июня.

В материалах дела говорится, что фонд обвинили в нарушении статьи 6.21.1 части 2 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

Отмечается, что фонду грозит административный штраф в несколько миллионов рублей или административное приостановление деятельности.