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15:31, 2 июня 2025Интернет и СМИ

На владельца «Википедии» составили протокол о пропаганде педофилии

Суд составил протокол о пропаганде педофилии на фонд Wikimedia Foundation
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Таганский суд Москвы составил протокол о пропаганде педофилии на фонд Wikimedia Foundation, владеющий «Википедией». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Сообщается, что протокол зарегистрировали 2 июня. Дата судебного заседания по делу назначена на 10 часов утра 23 июня.

В материалах дела говорится, что фонд обвинили в нарушении статьи 6.21.1 части 2 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

Отмечается, что фонду грозит административный штраф в несколько миллионов рублей или административное приостановление деятельности.

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