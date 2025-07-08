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14:23, 8 июля 2025Спорт

Вратарь «Динамо» рассказал о своей последней драке

Вратарь «Динамо» Лунев заявил, что в его последней драке ему сломали нос
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Вратарь «Динамо» Андрей Лунев рассказал, когда последний раз дрался. Его слова приводит Sport24.

Лунев заявил, что это произошло, когда он играл в «Торпедо». «Встал вопрос с оплатой счета в заведении. Один уже бывший футболист, кстати, достаточно известный, подставил меня. Он должен был оплатить счет, но ушел. Стою с этим чеком, звоню ему. Потом кладу трубку, поднимаю голову — мне летит в нос», — отметил он.

Ранее Лунев, выступавший за леверкузенский «Байер», сравнил жизнь в России и Германии. Игрок отметил, что ему всего хватало в обеих странах.

Лунев выступает за «Динамо» с июля 2024-го. В прошедшем сезоне он провел за команду 30 матчей, в семи из которых оставил ворота в неприкосновенности.

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