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09:37, 9 июля 2025Экономика

Двум странам предсказали спад из-за пошлин Трампа

CNBC: Японии и Южной Корее предсказали спад из-за пошлин Трампа
Кирилл Луцюк

Фото: Toru Hanai / Globallookpress.com

Япония и Южная Корея рискуют столкнуться с экономическим спадом из-за пошлин, которыми угрожает президент США Дональд Трамп. Об этом сообщил телеканал CNBC.

Отмечается, что дополнительные пошлины США еще больше навредят этим двум экономикам, зависящим от экспорта и переживающим замедление роста. Японию, скорее всего, ждет техническая рецессия или спад в течение двух кварталов подряд. В первом квартале там, а также в Южной Корее, уже наблюдалось сокращение валового внутреннего продукта.

CNBC напомнил, что автомобили, которые Трамп собрался обложить высокими пошлинами, являются крупнейшей статьей экспорта Японии в США и одним из главных товаров экспорта Южной Кореи. По экспорту стали (которая тоже может попасть под тарифный удар Белого дома) на американский рынок Южная Корея заняла четвертое место в 2024 году.

Между тем премьер-министр Японии Сигэру Исиба уже предупредил, что его страна не примет сделку, которая не предусматривает отмену автомобильных пошлин.

Ранее, 7 июля, Трамп объявил, что США с 1 августа вводят 25-процентную пошлину на любые товары из Японии и Южной Кореи. По его словам, настало время положить конец торговым дефицитам, вызванным тарифными и нетарифными барьерами этих государств.

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