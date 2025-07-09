Теннисист Хачанов заявил, что хотел бы выступать под российским флагом

Российский теннисист Карен Хачанов оценил выступления в нейтральном статусе. Его слова с пресс-конференции на Уимблдоне приводит «Чемпионат».

Хачанов заявил, что хотел бы выступать под российским флагом. «Мы просто следуем правилам. К сожалению, что есть, то есть. Не в моих силах спорить с этим», — отметил он, добавив, что надеется на прекращение огня.

29-летний Хачанов занимает 20-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На Уимблдоне-2025 он дошел до четвертьфинала, где уступил американцу Тейлору Фрицу со счетом 3:6, 4:6, 6:1, 6:7 (4:7).

ATP и Женская теннисная ассоциация (WTA) не стали отстранять россиян и белорусов от турниров. Спортсмены принимают участие в соревнованиях в нейтральном статусе.