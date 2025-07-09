На юге России открывается аэропорт, не работавший с начала СВО. Когда начнут летать самолеты и сколько будут стоить билеты?

Росавиация подтвердила возобновление работы аэропорта в Геленджике

Аэропорт Геленджика возобновит работу впервые с начала специальной военной операции (СВО). Росавиация подтвердила скорое открытие авиагавани для внутренних рейсов. Там подчеркнули, что безопасность полетов в Геленджик подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по организации воздушного движения в РФ.

Аэропорт сможет начать работу уже в четверг, 10 июля. При этом рейсы будут выполняться только днем — с 8:30 до 20:00 по московскому времени. Кроме того, в первое время аэропорт будет принимать не более трех рейсов в день. Авиакомпании уже обращаются в аэропорт, чтобы организовать продажи билетов, отметил директор авиагавани Иван Таранченко.

Фото: Виталий Тимкив / ТАСС

Глава администрации города Алексей Богодистов понадеялся, что открытие аэропорта серьезно упростит транспортную и логистическую доступность всего черноморского побережья Краснодарского края.

Одновременно с открытием аэропорта заработает и его новый аэровокзал, построенный в 2021 году. До конца этого года еще продолжатся ремонтные работы в аэропорту.

«Аэрофлот» уже начал продавать билеты в Геленджик

Вскоре после информации об открытии аэропорта компания «Аэрофлот» заявила, что возобновит рейсы из Москвы в Геленджик на лайнерах Airbus A320. При этом первый из них состоится только 18 июля. Следующие самолеты полетят 20 и 23 июля, а с 25 июля полеты пообещали выполнять ежедневно. С 6 августа будут летать два рейса в день. Время в пути составит четыре часа.

Сегодня же открылась и продажа билетов. Их стоимость на момент старта продаж начиналась от 16 тысяч рублей, а позднее поднялась почти до 18 тысяч рублей. На момент публикации были доступны билеты на 18, 20, 30 июля, 6, 13, 20, 27 августа и далее. Продажа открыта до 25 октября.

В расписании перевозчика указаны два рейса в день из московского аэропорта Шереметьево: в 8:30 и 13:30. Обратный вылет из Геленджика в Москву запланирован на 16:25.

На первый рейс на сайте «Аэрофлота» билеты успели раскупить почти полностью в первые часы продаж.

Авиакомпания S7 Airlines сообщила, что «следит за ситуацией с открытием аэропорта и прорабатывает возможные варианты выполнения рейсов», пообещав оперативно сообщить, если начнет летать на курорт. Nordwind же пока не планирует выполнять полеты в аэропорт Геленджика, сообщило РИА Новости. Другие российские авиакомпании пока публично не заявили, планируют ли летать в Геленджик.

Турбизнес разошелся в оценках влияния открытия аэропорта на поток отдыхающих

В Российском союзе туриндустрии посчитали, что открытие аэропорта увеличит турпоток в Краснодарский край в 1,5-2 раза, затем произойдет плавное перераспределение. Также это существенно снизит нагрузку с аэропорта Сочи. Там предположили, что до конца года аэропорт в Геленджике может успеть обслужить до 160 тысяч туристов.

Директор Ассоциации туристических агрегаторов Александр Брагин же спрогнозировал рост количества бронирований отелей в Геленджике на 35-45 процентов. Он отметил, что Геленджик традиционно входит в топ бронирований у самостоятельных туристов по России летом и в бархатный сезон, однако указал, что многие россияне уже спланировали свой летний отдых и уже оплатили транспорт или отели по другим направлениям.

Фото: Сергей Карпов / РИА Новости

В свою очередь, вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян считает, что открытие аэропорта не привлечет туристов в Геленджик, так как там уже самая высокая загрузка в Краснодарском крае из-за малого числа отелей, и «принять всех желающих город не сможет».

Что же касается последствий зимнего разлива мазута в Черном море, то до Геленджика он не добрался, и там можно спокойно отдыхать, загорать и купаться, не опасаясь за свое здоровье, уверяет директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зеленый патруль», эколог Роман Пукалов. Он отметил, что Роспотребнадзор не закрывал пляжи Геленджика для купания, в отличие от центральной части Анапы.