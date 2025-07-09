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09:25, 9 июля 2025Спорт

Подсчитана потраченная Овечкиным на месячный отдых в Турции сумма

Shot: Овечкин потратил более восьми миллионов рублей на месячный отдых в Турции
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Geoff Burke / Reuters

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин потратил на месячный отдых в Турции более восьми миллионов рублей. Сумму подсчитал Telegram-канал Shot.

По информации источника, Овечкин с семьей снимал приватную виллу в пятизвездочном отеле Maxx Royal Kemer Resort, стоимость которой начинается от 340 тысяч рублей за ночь. В распоряжении спортсмена были собственный бассейн, джакузи, сауна и отдельный выход на пляж. При этом он пользовался общими зонами, играл в пляжный волейбол и проводил зарядку.

Овечкин улетел в Турцию в начале лета. 12 июня он вместе с другими спортсменами-соотечественниками исполнил гимн России. 8 июля форвард вернулся в Россию.

Овечкин перешел в «Вашингтон» в 2005 году. В составе клуба он выиграл Кубок Стэнли в 2018-м. В прошедшем сезоне россиянин побил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ.

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