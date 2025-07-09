Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Мирра Андреева
Сегодня
15:30 (Мск)
Белинда Бенчич
Уимблдон (ж)
Ига Швёнтек
Сегодня
15:00 (Мск)
Людмила Самсонова
Уимблдон (ж)
Янник Синнер
Сегодня
16:30 (Мск)
Бен Шелтон
Уимблдон (м)
ПСЖ
Сегодня
22:00 (Мск)
Реал Мадрид
Клубный чемпионат мира — 2025|1/2 финала
13:38, 9 июля 2025Спорт

Руководителя команды Red Bull уволили

Команда «Формулы-1» Red Bull уволила руководителя Хорнера
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Andrew Boyers / Reuters

Команда «Формулы-1» Red Bull уволила Кристиана Хорнера с поста руководителя. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление команды.

«Благодаря своей неутомимой преданности делу, опыту, профессионализму и инновационному мышлению он сыграл ключевую роль в превращении Red Bull Racing в одну из самых успешных и привлекательных команд "Формулы-1"», — сказал генеральный директор по корпоративным проектам и инвестициям Оливер Минцлафф, поблагодарив коллегу. Хорнера сменил Лоран Мекис.

В феврале 2024-го стало известно, что Хорнер отправлял подчиненной сообщения сексуального характера. Однако экс-глава Red Bull отрицал обвинения, был оправдан и сохранил должность.

Под руководством Хорнера Red Bull выиграла восемь чемпионатов среди пилотов и шесть чемпионатов среди конструкторов. Он занимал должность руководителя с момента основания команды в 2005 году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия нанесла один из самых мощных ударов по Украине за все время СВО. «Искандеры» и сотни дронов атаковали заводы и аэродромы

    Гузеева показала внешность после фотошопа с фразой «так себе нравлюсь больше»

    На Украине нашли причину ударов России по военкоматам

    Кишечную палочку нашли в трех блюдах «Якитории»

    Российские войска продвинулись у границ Днепропетровской области

    Россиянам назвали сроки доставки машин ушедших из страны автогигантов

    В Госдуме объяснили угрозы Трампа «разбомбить Москву»

    Россиянам станут доступны прямые рейсы в одну из самых закрытых стран мира

    В России отреагировали на готовящийся сюрприз Трампа

    В Москве девушка отбилась от пристававшего к ней мигранта и попала на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости