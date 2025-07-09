Руководителя команды Red Bull уволили

Команда «Формулы-1» Red Bull уволила руководителя Хорнера

Команда «Формулы-1» Red Bull уволила Кристиана Хорнера с поста руководителя. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление команды.

«Благодаря своей неутомимой преданности делу, опыту, профессионализму и инновационному мышлению он сыграл ключевую роль в превращении Red Bull Racing в одну из самых успешных и привлекательных команд "Формулы-1"», — сказал генеральный директор по корпоративным проектам и инвестициям Оливер Минцлафф, поблагодарив коллегу. Хорнера сменил Лоран Мекис.

В феврале 2024-го стало известно, что Хорнер отправлял подчиненной сообщения сексуального характера. Однако экс-глава Red Bull отрицал обвинения, был оправдан и сохранил должность.

Под руководством Хорнера Red Bull выиграла восемь чемпионатов среди пилотов и шесть чемпионатов среди конструкторов. Он занимал должность руководителя с момента основания команды в 2005 году.