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10:30, 9 июля 2025Спорт

Трусова с мужем снялись в фильме

Фигуристы Трусова и Игнатов вместе снялись в фильме «Нейробатя»
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: «Комсомольская правда» / Globallookpress.com

Российские фигуристы Александра Игнатова (Трусова) и Макар Игнатов снялись в фильме «Нейробатя». Трейлер появился в группе болельщиков спортсменки в Telegram.

Супруги предстали в русских народных образах. «Это Макар и Александра. Они раньше поодиночке прыгали, а теперь вот вместе — потому что любовь», — сказал о них один из героев картины.

22 марта Трусова объявила о беременности. Пара ждет мальчика. 17 августа 2024 года фигуристы сыграли свадьбу.

Трусова — серебряный призер Олимпийских игр 2022 года. Также она взяла золото чемпионата страны, серебро и бронзу чемпионатов Европы. Кроме того, в активе спортсменки две победы на юниорских чемпионатах мира и третье место взрослого ЧМ. Игнатов — вице-чемпион России.

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