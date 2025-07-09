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13:13, 9 июля 2025Мир

В штаб-квартире партии Ле Пен прошли обыски

Барделла: Полиция провела обыски в офисе партии «Национальное объединение»
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Darrin Zammit / Reuters

Полиция провела обыски в центральном офисе французской правой партии «Национальное объединение», бывшим лидером которой является Марин Ле Пен. Об этом заявил действующий глава партии Жордан Барделла в социальной сети Х.

«Штаб-квартира "Национального объединения", включая офисы его лидеров, подверглась обыску, который проводили около двадцати вооруженных полицейских из Финансовой бригады в бронежилетах в сопровождении двух следственных судей. Все электронные письма, документы и бухгалтерские записи ведущей оппозиционной партии были изъяты», — написал он.

Барделла добавил, что материалы по всем недавним избирательным кампаниям партии — от региональных до европейских — находятся теперь в распоряжении суда. Он назвал происходящее беспрецедентной атакой на оппозицию и демократический процесс.

31 марта парижский суд признал Ле Пен и восемь депутатов от правой партии «Национальное объединение» виновными по делу о парламентских ассистентах. Ее приговорили к лишению свободы на четыре года, два из которых будут условными, и запрету избираться на государственные должности в течение пяти лет. Если приговор не будет отменен до президентских выборов 2027 года, то Ле Пен не сможет принять в них участие.

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