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20:37, 10 июля 2025Мир

Подмигивание Рубио Лаврову попало на видео

DRM News: Опубликовано видео, на котором Рубио подмигивает Лаврову
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Опубликовано видео встречи в Куала-Лумпуре, на которой госсекретарь США Марко Рубио подмигивает министру иностранных дел России Сергею Лаврову. Кадры с места переговоров распространил YouTube-канал DRM News.

На записи видно, как дипломаты сидят друг напротив друга за столом переговоров. Затем камера показывает Рубио крупным планом — он поворачивается к Лаврову и подмигивает с улыбкой.

Ранее корреспондент CNN Кайли Атвуд в соцсети X сообщила, что госсекретарь США подмигнул министру иностранных дел России накануне переговоров в Куала-Лумпуре. При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения журналиста и заявила, что не видела подобного.

10 июня Рубио и Лавров провели переговоры на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Куала-Лумпуре.

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