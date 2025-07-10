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15:16, 10 июля 2025Мир

Рубио назвал ожидания США по Украине

Рубио: США хотят увидеть дорожную карту окончания конфликта на Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Mandel Ngan / Pool / Reuters

США хотят увидеть дорожную карту завершения украинского кризиса. Ожидания Вашингтона назвал американский госсекретарь Марко Рубио, его слова передает Reuters.

«Нам необходимо увидеть дорожную карту, чтобы понять и определить пути завершения конфликта на Украине», — сообщил госсекретарь журналистам по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым, которые прошли на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), проходящего в Малайзии.

Кроме того, Рубио заявил, что в ходе встречи с российским дипломатом прозвучали предложения по Украине, которые ранее не озвучивались.

Ранее завершились переговоры Сергея Лаврова и Марко Рубио в Куала-Лумпуре. В ходе встречи стороны подтвердили настрой на мирное разрешение конфликта на Украине, а также восстановление российско-американского экономического и гуманитарного сотрудничества.

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