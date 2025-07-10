Переговоры Лаврова с Рубио завершились

Переговоры Лаврова с Рубио в Куала-Лумпуре завершились

Переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио в Куала-Лумпуре завершились. Об этом сообщает ТАСС.

Встреча глав внешнеполитических ведомств России и Соединенных Штатов началась в 13:14 по московскому времени и продлилась около часа. Уточняется, что глава МИД России первым покинул переговорную комнату.

Ранее стало известно, что переговоры Лаврова и Рубио проходят в рамках саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Малайзии. Отмечается, что 2 июня российский министр и американский госсекретарь провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили инициативы по урегулированию конфликта на Украине.

