В Армении заявили о возможных санкциях со стороны России

Hraparak: Россия допускает санкции против Армении из-за действий против СМИ

Россия допускает введение санкций против Еревана из-за действий против российских СМИ на территории Армении. Об этом пишет армянское издание Hraparak со ссылкой на дипломатические источники.

Как утверждает издание, заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин озвучил позицию Москвы на встрече с послом Армении Гургеном Арсеняном. «Арсеняну прямо заявили, что знают, что замышляют власти Армении и как они нагнетают антироссийские настроения», — подчеркивается в сообщении.

Также собеседники издания заявили о поручении передать властям Армении, что в случае исключения под нажимом западных политиков российских государственных телеканалов из общественного мультиплекса их могут ждать «неприятные сюрпризы». В числе возможных мер были названы экономические санкции, дополнительные подробности не приводятся.

7 июля Галузин обсудил с Арсеняном в здании МИД РФ материалы армянских СМИ о России. Замглавы МИД также подтвердил предложение Москвы провести очередной раунд консультаций профильных ведомств России и Армении.

Ранее ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Николай Силаев объяснил в разговоре с «Лентой.ру» позицию Москвы по отношению к премьер-министру Армении Николу Пашиняну. Политолог оценил возможные изменения в двусторонних отношениях России и Армении и указал на твердую позицию российского руководства.