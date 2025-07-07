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18:24, 7 июля 2025Бывший СССР

МИД России прокомментировал вызов посла Армении

Замглавы МИД Галузин обсудил с послом Армении материалы армянских СМИ о России
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин обсудил с послом Армении в стране Гургеном Арсеняном материалы армянских СМИ о России. Сообщение опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«В ходе разговора до главы дипмиссии была доведена позиция о необходимости поддержания в Армении конструктивного информационного фона вокруг России и двусторонних связей», — объяснили в МИД.

Как сообщается, в ходе встречи Галузин обсудил с Арсеняном ряд вопросов двусторонней и региональной повестки дня. Замглавы МИД также подтвердил предложение Москвы провести очередной раунд консультаций профильных ведомств России и Армении.

Днем 7 июля газета «Известия» сообщила о приезде посла Армении в здание МИД России. Издание опубликовало кадры с подъезжающим к зданию МИД автомобилем.

Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян назвал российских журналистов дегенератами. Политик также предложил прекратить вещание российских телеканалов на территории республики.

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