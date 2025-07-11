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19:45, 11 июля 2025Из жизни

12-летнему сыну принца Уильяма запретят ездить вместе с отцом

Британскому принцу Джорджу запретят путешествовать с отцом, братом и сестрой
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Simon Dawson / wikipedia

Британскому принцу Джорджу запретят путешествовать с отцом — принцем Уильямом, который считается непосредственным наследником короля Карла III. Об этом сообщает издание Ladbible.

Ограничение вступит в силу 22 июля, когда Джорджу, занимающему второе место в очереди на престол, исполнится 12 лет. С этого возраста ему нельзя ездить вместе с другими наследниками, чтобы в случае катастрофы в живых остался хотя бы один.

По тем же причинам Джорджа не смогут сопровождать младшие сестра и брат — принцесса Шарлотта и принц Луи.

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Аварии и авиакатастрофы были причиной смерти нескольких членов королевской семьи. Бабушка Джорджа, принцесса Диана, разбилась в автомобиле. В 1937 году жертвой крушения самолета стала принцесса Сесилия — сестра принца Филиппа, который был мужем королевы Елизаветы II. Позднее, в 1942 и 1972 годах, авиакатастрофы унесли жизни дяди и двоюродного брата Елизаветы II.

Ранее сообщалось, что принц Уильям и Кейт Миддлтон снова нарушили традицию и не приехали к королю на Пасху. Вместо них Карл III взял на пасхальную службу брата — опального принца Эндрю.

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