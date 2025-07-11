Лавров передал Рубио подборку цитат Зеленского

Лавров заявил, что передал Рубио подборку цитат Зеленского о русских

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что во время переговоров в Куала-Лумпуре передал государственному секретарю США Марко Рубио подборку цитат украинского лидера Владимира Зеленского и других представителей киевского режима о необходимости уничтожать русских. Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции по итогам совещания Россия — АСЕАН и министерской встречи стран-участниц Восточноазиатского саммита, трансляция доступна на Rutube.

«Я вчера Марку Рубию передал небольшую выжимку из цитат Зеленского, Шмыгаля, Ермака, Подоляка, где в прямую говорится о необходимости "уничтожать русню"», — отметил глава МИД России.

Министр добавил, что Украине нужна территориальная целостность для подавления прав русскоязычного населения и физического уничтожения несогласных.