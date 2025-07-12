Чемпиона мира по боксу арестовали за избиение матери своих детей

Непобежденный боксер Дэвис арестован во Флориде за избиение матери своих детей

Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Джервонта Дэвис арестован во Флориде за избиение бывшей девушки, являющейся матерью его детей. Об этом сообщило издание WPLG Local 10.

Отмечается, что боксера заключили под стражу утром 11 июля. По версии следствия, Дэвис избил свою бывшую девушку вечером 15 июня, когда приехал забрать двух совместных детей. В процессе между бывшими возлюбленными произошла словесная перепалка, в ходе которой спортсмен нанес потерпевший удары по затылку и по губе.