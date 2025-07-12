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04:03, 12 июля 2025Спорт

Чемпиона мира по боксу арестовали за избиение матери своих детей

Непобежденный боксер Дэвис арестован во Флориде за избиение матери своих детей
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Джервонта Дэвис арестован во Флориде за избиение бывшей девушки, являющейся матерью его детей. Об этом сообщило издание WPLG Local 10.

Отмечается, что боксера заключили под стражу утром 11 июля. По версии следствия, Дэвис избил свою бывшую девушку вечером 15 июня, когда приехал забрать двух совместных детей. В процессе между бывшими возлюбленными произошла словесная перепалка, в ходе которой спортсмен нанес потерпевший удары по затылку и по губе.

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