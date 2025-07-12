День святых апостолов Петра и Павла в 2025 году: дата, история и традиции праздника

Православные в России отмечают День святых Петра и Павла

День святых первоверховных апостолов Петра и Павла — один из главных христианских праздников. В этот день вспоминают двух ревностных учеников и проповедников учения Иисуса Христа, которые были казнены в Риме — день в день, с разницей в один год. В честь Петра и Павла в мире построено множество храмов, включая главный католический собор Святого Петра. Не стала исключением и Россия, Северная столица которой, город Санкт-Петербург, назван в честь одного из апостолов, а в усыпальнице собора Петропавловской крепости находятся могилы всех русских императоров. «Лента.ру» рассказывает, когда отмечается день памяти святых апостолов в 2025 году, а также об истории и традициях Дня Петра и Павла.

Дата

Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Покровском-Стрешневе. Святые апостолы Петр и Павел, мозаичная фреска Фото: Елена Коромыслова / Фотобанк Лори

День святых Петра и Павла, один из главных церковных праздников, посвященных памяти апостолов, отмечается ежегодно в один и тот же день, это торжество с постоянной датой.

В 2025 году, как всегда, День Петра и Павла отмечается 12 июля

День памяти апостолов всегда предваряет Петропавловский пост. Это первый летний пост, он может длиться от 8 до 42 дней в зависимости от того, когда были Пасха и Троица.

В 2025 году году Петров, он же Апостольский пост — средний по длительности: 25 дней. Он начался 16 июня и продлится до 11 июля.

Принято считать, что 12 июля световой день сокращается на час: «Петр и Павел час убавил», — гласит народная пословица. Однако это верно лишь для севера России. В средней полосе световой день сокращается всего на 26 минут.

История праздника

Репродукция картины художника Эль Греко «Апостолы Петр и Павел» из собрания Государственного Эрмитажа Фото: РИА Новости

Первые храмы в честь Петра и Павла появились в 324 году в Риме и Константинополе при святом равноапостольном Константине Великом, сделавшем христианство государственной религией.

«Дата празднования связывается с днем перенесения мощей апостолов в Риме, — рассказывает в беседе с «Лентой.ру» историк церкви Сергей Козловский. — Перенесение мощей в катакомбы состоялось 12 июля (29 июня по старому стилю) 258 года. Поскольку фактическая дата казни апостолов была утрачена, 12 июля по новому стилю стало прочно ассоциироваться с днем их мученической смерти, которую они, по мнению автора житий святых Димитрия Ростовского, приняли в один год либо с разницей ровно в год при императоре Нероне».

После раскола церквей православные отмечают праздник 29 июня по юлианскому календарю (что по современному григорианскому календарю, по которому живут верующие, соответствует дате 12 июля), а католики — на 13 дней раньше.

«Сразу после крещения Руси в 988 году почитание святых Петра и Павла стало очень распространенным, — говорит историк Тамара Власова. — Тогда же их имена, наряду с Андреем, Николаем и Ильей, стали наиболее популярными, поскольку новообращенные воспринимали их как замену языческим божествам. Впоследствии имена Петра и Павла носили многие русские святые, и до сих пор так часто называют русских мальчиков».

Популярность святых на Руси объясняется еще и тем, что святой равноапостольный князь Владимир привез из Корсуни (нынешний Херсон) икону святых, где они изображены вместе с Иисусом Христом. Икона до сих пор хранится в новгородском Софийском соборе.

Кроме того, первоверховных апостолов было принято изображать на иконостасах православных церквей.

Первый Петропавловский монастырь в России был возведен в 1185 году на Синичьей горе в Великом Новгороде. Сегодня в мире насчитывается 269 храмов с престольным праздником в честь Петра и Павла, и большая их часть находится в России.

Традиции праздника

«12 июля — условная середина лета, что отмечали еще наши предки, считая Петровки календарной границей года, — рассказала в беседе с «Лентой.ру» историк Тамара Власова, сотрудница центра славянской культуры «Хорс». — Начиналась подготовка к сенокосу. На Руси так и говорили: "Красное лето — зеленый покос". Восточные славяне в этот день поклонялись богу Солнца и плодородия Даждьбогу».

После крещения Руси многие языческие праздники стали ассоциироваться с христианскими святыми, и День Петра и Павла — не исключение, утверждает Власова. Русские крестьяне воспринимали апостолов как покровителей земледелия и скотоводства, поэтому не только ставили им свечи в церкви, но и приносили соответствующие жертвы. «Например, в некоторых областях главным поклонением Петру и Павлу было украшение цветами конюшен, хлевов и других хозяйственных построек», — поясняет эксперт.

В Петров день существуют народные традиции:

встречать восход;

совершать крестный ход;

купаться и умываться водой из трех ключей;

устраивать массовые гулянья с хороводами и играми;

начинать артельную ловлю рыбы.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В День Петра и Павла, конечно же, принято посещать церковь и просить святых апостолов о самом сокровенном.

Что касается праздничного стола, то праздник в 2025 году приходится на субботу, поэтому в пищу можно употреблять и яйца, и животные, и молочные продукты, и рыбу, и вино.

А вот накануне, в пятницу, в последний день поста, верующие придерживаются сухоядения, употребляя сырые овощи, фрукты, орехи, мед, хлеб и воду.

Святые Петр и Павел: кто они

О жизни Петра и Павла рассказывается в четырех Евангелиях, «Деяниях святых апостолов» и апокрифах — неканонических религиозных текстах. При этом ни в одном из Евангелий не упоминается Павел, поскольку он не видел Христа при жизни, а увидел лишь после Вознесения. В «Деяниях» же Петр упоминается лишь в первой их части, а вторая посвящена целиком миссионерскому пути Павла.

«Апокрифы о Петре и Павле получили широкое хождение на Руси, поскольку больше напоминали сказки, причем сказки довольно жестокие, — считает Сергей Козловский. — Многие апокрифические тексты описывали жуткие мучения апостолов в Риме. Например, об этом рассказывается в апокрифах "Мучение святого апостола Петра, мучену в Риме Нероном" и "Хождение святого Павла по мукам"».

По словам историка, простые православные христиане, которым было сложно понимать Библию, черпали свои религиозные убеждения и представления как раз из апокрифов, которые можно было пересказывать устно. «Например, вот такое описание апостола Павла содержится в апокрифе "Деяния Павла и Феклы": "Муж низкорослый, лысый, с ногами кривыми, с осанкою достойною, с бровями сросшимися, с носом немного выступающим"», — приводит цитату Козловский.

Апостол Петр

Античная статуя святого Петра Фото: Zwiebackesser / Shutterstock / Fotodom

Шимон (Симон) — такое имя при рождении получил простой рыбак с Галилейского озера, ловивший рыбу вместе с братом Андреем. Друзья прозвали его Кифа, что значит «скала», однако Шимону предстояло стать совсем другой скалой — камнем, на котором будет воздвигнута церковь Христова. Иисус, который проповедовал в Галилее, так и нарек своего ученика — Petrus.

После этого Петр стал участником многих событий, описанных в Евангелиях. Он был с Христом в Гефсиманском саду, пытался защитить Господа от стражников, пришедших с Иудой, и он же трижды отрекся от Спасителя в ночь предательства, но покаялся и был прощен.

После Воскресения Христова и сошествия Святого Духа Петр отправился по миру проповедовать слова учителя, обратив в христианство тысячи язычников. Помимо таланта проповедника Господь даровал апостолу Петру возможность исцелять больных, которых выносили из дома на улицу, чтобы хотя бы тень Петра коснулась их.

Наконец святой Петр достиг ворот Рима, где ему грозила нешуточная опасность. После проповеди он был схвачен, его распяли головой вниз — апостол считал, что недостоин быть казнен так же, как Спаситель.

На иконах апостол Петр изображается с ключами, что отсылает к словам Иисуса: «И дам тебе ключи Царства Небесного». Петр считается первым Папой Римским, и до сих пор при интронизации понтифики получают папский перстень, который также называют «перстень рыбака», а на их личном гербе присутствует изображение ключей.

Апостол Павел

Андрей Рублев «Святой апостол Павел» Фото: Wikipedia

Как и Петр, будущий апостол Павел от рождения носил другое имя — Шауль (Савл). И это, пожалуй, единственное похожее в их биографии. Шауль происходил из богатой иудейской семьи, имел римское гражданство и изучал Тору в Иерусалиме. Он был рьяным гонителем христиан.

Однажды, узнав, что в соседнем Дамаске возникла новая община, где проходят богослужения, Савл последовал туда, чтобы предать ее суду.

В дороге путник внезапно увидел яркий свет, который ослепил его, и на вопрос Савла, кто с это, с неба раздался голос: «Я Иисус, которого ты гонишь». Спаситель велел Савлу продолжать путь в Дамаск и найти общину, которую он собирался судить. Через три дня Савл трижды погрузился в воду, был крещен и стал убежденным проповедником учения Иисуса.

На Кипре Савл крестил римского проконсула Сергия Павла и принял его имя Paulus («маленький») как наименьший из апостолов. Павел проповедовал по всему Средиземноморью и не раз попадал за это в темницу. В Коринфе он встретил Петра и пришел с ним в Рим, где был схвачен и казнен. Павлу отсекли голову, поскольку распятие считалось позорным для римского гражданина.

На иконах апостол Павел изображается с мечом и книгой. Меч символизирует орудие, которым святому отсекли голову, и меч духовный, которым он борется с ересью и защищает учение Христа. Книга же символизирует четырнадцать посланий Павла, которые составляют значительную часть Нового Завета и являются одними из главных богословских текстов в христианстве.