Месса перед выборами нового Папы прошла в соборе Святого Петра в Риме

Месса, предшествующая конклаву, прошла в соборе Святого Петра в Ватикане

В соборе Святого Петра в Ватикане прошла торжественная месса, предшествующая конклаву, на котором будет избран новый Папа Римский. Об этом сообщает CNN.

«Утренняя служба завершилась последним гимном, обращенным к Деве Марии, после чего кардиналы удалились из базилики Святого Петра», — говорится в сообщении телеканала.

После окончания мессы кардиналы сделают перерыв на обед и поделятся последними мыслями в преддверии конклава, после чего соберутся в Сикстинской капелле для избрания нового понтифика. В конклаве, который пройдет в закрытом формате и в условиях строгой секретности, примут участие 133 кардинала.

Ранее в Ватикане состоялась процедура аннулирования свинцовой печати и так называемого «перстня Рыбака», принадлежавших Папе Римскому Франциску.