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17:34, 12 июля 2025Путешествия

Иностранка описала одну русскую традицию фразой «как вам кусок в горло лезет?»

Алина Черненко

Фото: Егор Еремов / РИА Новости

Российская путешественница пообщалась со знакомыми иностранцами, назвавшими ей русские традиции, которые вводят их в ступор. Списком она поделилась в личном блоге «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, многих европейцев удивляет, что в России и на постсоветском пространстве принято посещать могилы родственников с едой — причем не просто приносить угощения, а устраивать настоящие застолья.

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«Как людям кусок в горло лезет? Я бы не смогла есть среди могил!» — такими фразами описала эту традицию знакомая блогерши из Италии, добавив, что в ее родной стране поминки тоже проходят, но не среди могил.

Кроме того, путешественница рассказала, что иностранцы не понимают привычку россиян брать с собой в дорогу еду.

«Я ехал в поезде, и только мы тронулись, как люди стали открывать и есть свои припасы. В самолете пару раз видел то же самое: пассажиры приносили свою еду, хотя с легкостью можно было заказать что хочешь. Я не понимаю, люди боятся, что будет невкусно, что ли, или это экономия?» — задался вопросом знакомый автора из Великобритании.

Третья особенность, которая поражает иностранцев в России, — привычка женщин быть всегда «при параде».

«Хоть и принято говорить о "французской моде", "стильных итальянках" и так далее, я лично, живя в Европе, всегда удивляюсь, как стильно одеваются наши женщины. Вот даже в Крыму, где нет нормальных магазинов, мои знакомые одеваются лучше итальянок, с которыми я здесь общаюсь», — призналась россиянка.

Иностранцы уверены, что русские женщины просто охотятся на мужчин, пояснила путешественница. «А ведь на самом деле нам просто нравится выглядеть всегда красиво», — заключила она.

Ранее американец описал традиции празднования Нового года в России фразой «ну вы даете!» В частности, его удивило, что люди пишут желания на бумаге, сжигают ее и выпивают с шампанским.

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