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09:28, 12 июля 2025Мир

Лавров назвал фантазией создание штаба сил для защиты Украины

Лавров: Создание штаба сил для защиты Украины это фантазия
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Владислав Ногай / ТАСС

Создание штаба многонациональных сил для защиты Украины это фантазия, не воспринимаемая Россией в серьез. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Вонсане, передает ТАСС.

«Мы разные фантазии, выдвигаемые теми, кто хочет как-то посверкать на международной арене, всерьез не принимаем и не собираемся обсуждать», — ответил Лавров на соответствующий вопрос.

Ранее Лавров заявил, что президент России Владимир Путин и председатель КНДР Ким Чен Ын находятся в постоянном контакте.

В Кремле же ранее рассказали, что планов визита президента России Владимира Путина в КНДР или северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию пока нет.

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