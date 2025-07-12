Лавров назвал фантазией создание штаба сил для защиты Украины

Лавров: Создание штаба сил для защиты Украины это фантазия

Создание штаба многонациональных сил для защиты Украины это фантазия, не воспринимаемая Россией в серьез. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Вонсане, передает ТАСС.

«Мы разные фантазии, выдвигаемые теми, кто хочет как-то посверкать на международной арене, всерьез не принимаем и не собираемся обсуждать», — ответил Лавров на соответствующий вопрос.

Ранее Лавров заявил, что президент России Владимир Путин и председатель КНДР Ким Чен Ын находятся в постоянном контакте.

В Кремле же ранее рассказали, что планов визита президента России Владимира Путина в КНДР или северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию пока нет.