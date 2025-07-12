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17:35, 12 июля 2025Спорт

Объявлены стартовые составы «Краснодара» и ЦСКА в матче за Суперкубок России

«Краснодар» и ЦСКА объявили стартовые составы в матче за Суперкубок России
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

«Краснодар» и московский ЦСКА объявили стартовые составы в матче за Суперкубок России. Информация доступна на сайтах команд.

За «Краснодар» сыграют Агкацев, Оласа, Коста, Тормена, Гонсалес, Черников, Кривцов, Сперцян, Са, Батчи и Кордоба, а за ЦСКА — Акинфеев, Мойзес, Роша, Дивеев, Гайич, Глебов, Кисляк, Обляков, Круговой, Шуманский и Мусаев.

Матч за Суперкубок между «Краснодаром» и ЦСКА состоится 12 июля. Встреча пройдет в Казани и начнется в 18:00 по московскому времени.

В сезоне-2024/2025 «Краснодар» впервые стал чемпионом России. Армейцы в девятый раз в истории выиграли Кубок страны.

Действующим обладателем Суперкубка России является петербургский «Зенит». В 2024-м команда завоевала трофей, обыграв «Краснодар».

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