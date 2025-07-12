Российскую соцсеть обвинили в продвижении Пугачевой и Меладзе

Глава ФПБК Бородин обвинил популярную соцсеть в продвижении Пугачевой и Меладзе

В популярной российской соцсети система музыкальных рекомендаций предлагает к прослушиванию артистов, покинувших Россию после начала специальной военной операции (СВО). Этим фактом возмутился руководитель «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин. Музыкальную подборку он осудил в своем Telegram-канале.

В вину сервису Бородин ставит то, что среди музыкальных рекомендаций редакция разместила произведения Аллы Пугачевой, Светланы Лободы и Валерия Меладзе. Этих исполнителей глава ФПБК называет не иначе как «предателями родины». «Это что? Провокация, саботаж, круговая порука либеральных кружков!? Это же однозначная поддержка этих артистов! Предлагать их в рекомендациях на первых же вкладках — верх цинизма, безнаказанности и подлости!» — заявил он. Такая выборка, по мнению Бородина, говорит об осознанной поддержке сервисом уехавших артистов. Это в свою очередь позволяет музыкантам и за пределами страны продолжать зарабатывать на российских слушателях.

Общественный деятель не раз обращал внимание властей на жизненную позицию звезд отечественной эстрады. Звания народного артиста он призывал лишить Андрея Макаревича (включен Минюстом в реестр иноагентов) и Филиппа Киркорова, а Лолиту Милявскую — оштрафовать за сокрытие второго гражданства. Получение гражданства РФ Ани Лорак Бородин назвал «плевком обществу».