Госзакупки машин «АвтоВАЗа» рухнули

«Ведомости»: Госзакупки машин «АвтоВАЗа» упали на 20 %, у Haval выросли на 18 %

В первом полугодии 2025 года объем госзакупок новых и подержанных легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей российской сборки упал на 15 процентов, до 20,7 миллиарда рублей. Об этом со ссылкой на подсчеты в рамках открытой части госзакупок, выполненной системой «Тендерплан», пишут «Ведомости».

Сильнее всех пострадал УАЗ — у него провал в суммах контракта достиг 40 процентов. Компания продала автомобилей на 2,3 миллиарда рублей. Далее идет группа ГАЗ — минус 21 процент, 10,3 миллиарда рублей, а потом «АвтоВАЗ» — минус 20 процентов, 4,3 миллиарда.

При этом в полтора раза, до 1,8 миллиарда рублей, выросли продажи китайского бренда Haval. На 60 процентов, до 714,2 миллиона увеличились госзакупки «Москвичей», а также продукции «Соллерс» и Xcite, которые собираются из китайских машинокомплектов.

Система анализировала закупки как государственных органов (ФЗ-44), так и компаний с госучастием (ФЗ-223). Активный рост закупки иностранной техники может объясняться тем, что в ФЗ-223, в отличие от первого закона, ограничений по импортозамещенной технике не установлено.

Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что поддерживает идею о переводе сервисов каршеринга на отечественные автомобили, как ранее случилось с такси. Главным бенефициаром обоих законов станет «АвтоВАЗ», который сталкивается с обвальным падением продаж даже после резкого повышения утилизационного сбора, сделавшего продукцию конкурентов из Китая дороже.