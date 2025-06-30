Россиян предупредили о росте цен на такси на 30-40 процентов

«Ъ»: Рост цен на такси в РФ достигнет 30-40 процентов из-за закона о локализации

Закон о локализации автомобилей в российских таксопарках существенно повлияет на стоимость услуги, а также сделает значительно дороже сами автомобили. Об этом со ссылкой на экспертов и участников рынка пишет «Коммерсантъ».

Глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов предупредил, что цены вырастут на 30-40 процентов, если оставить требования в нынешнем виде. В свою очередь, в сервисе «Максим» уверены, что продукция отечественного автопрома в отсутствии конкуренции подорожает.

Председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова пояснила, что сокращение числа водителей, которые не смогут приобрести машину, приведет к дефициту, а тот — к росту тарифов и увеличению времени ожидания.

Исполнительный директор ассоциации «Национальный совет такси» Наталия Лозинская напомнила, что даже Аналитический центр при правительстве России ожидает ухода половины водителей такси из отрасли в течение пяти-семи лет.

Впрочем, в «Максиме» считают, что часть самозанятых перевозчиков могут уйти в нелегальный сектор, чтобы оказывать услуги в обход агрегаторов. В связи с этим в ряде регионов Сибири и Дальнего Востока и без того небольшой рынок легальных такси ужмется до минимума.

По словам Зотова, главным выгодоприобретателем станут производители автомобилей, а таксисты и пассажиры выступят в качестве пострадавших.

Официального перечня автомобилей, которые допустят к работе на российском рынке в качестве такси нет, список подготовят в Минпромторге к концу года. Однако источники издания считают, что в нынешнем виде по параметрам подходят только продукция «АвтоВАЗа», который стал главным лоббистом закона, УАЗа, «Москвичи» и производимые на липецком «Моторинвесте» Evolute и Voyah.

Ранее Известия со ссылкой на участников рынка сообщили, что в течение года прекратить деятельность могут 20 процентов российских таксопарков, а к концу 2026-го — еще 10 процентов.