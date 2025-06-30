России пообещали массовое закрытие таксопарков

«Известия»: За полтора года в России с рынка может уйти почти треть таксопарков

В течение года с рынка могут уйти 20 процентов российских таксопарков, а к концу 2026-го прекратят деятельность еще десять процентов, так что в общей сложности число компаний сократится почти на треть. Такое развитие событий, если нынешняя тенденция не изменится, пообещали крупные участники рынка в комментарии «Известиям».

Главной причиной негативной ситуации они назвали невозможность обновления парков и устаревание техники. Ключевая ставка Центробанка слишком высока и делает кредит неподъемным, а отдельных лизинговых программ для такси в России нет. Вслед за снижением доступности услуги на нее взлетят цены.

Руководитель таксопарка Multi taxi Василий Баранов объяснил, что особенно сложная ситуация у молодых компаний, которые вышли на рынок три года назад. У них еще нет резервов, а техника подходит к пределу срока службы.

Изменения налогового законодательства с 2025 года также негативно сказываются на доходах. Инвестор таксопарка «Шоколад» Спартак Заболотский заметил, что перед банкротством такие компании попробуют уйти в тень и дробить бизнес, чтобы попытаться сэкономить хотя бы на НДС.

Также он отметил, что ужесточение регулирования отрасли привело к оттоку кадров, который только продолжится. Таким образом, бизнесу придется тратить больше средств на оплату труда остающихся водителей.

По оценке «Шоколада», до тех пор пока ключевая ставка не снизится хотя бы до 13 процентов, работа машины такси с четырехлетним периодом эксплуатации будет оставаться убыточной. При этом с новыми машинами рентабельность и вовсе падает до минус 20 процентов.

Генеральный директор такси «Авеню Групп» Омар Багамаев напомнил, что влияние оказывает и существенное ухудшение качества автопарка. Если на машинах Hyundai, Kia, Skoda, Volkswagen и Toyota можно было добиться окупаемости за три года, а сами они служили до пяти лет, то российские и китайские уже через полтора года, то есть до истечения лизинговых сроков, требуют дорогостоящего ремонта трансмиссии, поэтому эксплуатировать их по пять лет невозможно.

Региональный директор «Газпромбанк Автолизинг» Дмитрий Виссарионов отметил, что программа лизинга колесной техники от Минпромторга со ставкой 10-35 процентов для такси не годится. По итогам первых четырех месяцев 2025 года рынок лизинга новых автомобилей сократился на 44,8 процента, так как многие компании перестали интересоваться автомобилями.

Коммерческий директор ГК «Альфа-Лизинг» Ольга Кириллова считает, что к концу года число сделок упадет еще на пять-семь процентов. Председатель общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова предположила, что из-за всех сложностей автопарки будут пополнять серый сектор перевозок, что только увеличит цены на услуги такси.

Ранее СМИ сообщили, что в апреле и мае спрос на легковые автомобили у сервисов такси и каршеринга резко вырос. Компании бросились скупать новые и подержанные иномарки из-за грядущего требования о локализации машин, который, как считают сами перевозчики, фактически делает продукцию «АвтоВАЗа» безальтернативной для бизнеса.