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08:13, 24 июня 2025Экономика

Сервисы такси бросились скупать иномарки в лизинг

«Ъ»: Сервисы такси и каршеринга в России бросились скупать иномарки в лизинг
Вячеслав Агапов

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В апреле-мае 2025 года спрос на легковые автомобили у сервисов такси и каршеринга резко вырос. Новые и подержанные иномарки бросились скупать в лизинг из-за выгодных цен, а также на фоне грядущего требования о локализации машин, со ссылкой на участников рынка сообщает «Коммерсантъ».

По словам управляющего директора ГК «Альфа-Лизинг» Максима Агаджанова, с января количество сделок с таксомоторными перевозчиками по новым машинам выросло на 74 процента, а по автомобилям с пробегом — в 4,5 раза.

Ажиотаж среди сервисов такси и каршеринга директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Сурен Асатуров объяснил принятием закона о локализации автомобилей (с марта 2026 года для работы в такси в РФ будут допущены Lada Granta, Lada Vesta, Lada Aura, Haval Jolion, Haval F7/F7x, BAIC U5 Plus и Kaiyi E5, но ранее купленные иномарки смогут продолжать работу до списания).

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До момента вступления закона в силу рост спроса на иномарки со стороны сервисов такси и каршеринга будет расти, отметил региональный директор департамента продаж «Газпромбанк Автолизинга» Дмитрий Виссарионов. «Парки будут стремиться успеть закупить автомобили иностранного производства и внести их в региональные реестры такси до даты икс — 1 марта 2026 года», — пояснил он.

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр отметил, что на комфортную и безболезненную для пассажиров перестройку отрасли потребуется не менее пяти лет. В данный момент отказаться от нелокализованных машин рынок невозможно — в текущих условиях прибыль перевозчиков существенно снизится, а стоимость их услуг возрастет. В частности, есть «большие проблемы» с использованием продукции «АвтоВАЗа» — эти автомобили приносят бизнесу такси серьезные убытки, их будут компенсировать в тарифах, добавил эксперт.

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