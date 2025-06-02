Рынок такси в России назвали не готовым к отказу от нелокализованных машин

Хайцеэр: Для реализации закона о локализации автомобилей такси нужно пять лет

Для реализации закона о локализации автомобилей такси нужно пять лет. В данный момент отказаться от нелокализованных машин рынок невозможно — не готовым к переходу его назвал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр, его цитирует радио «Говорит Москва».

По словам эксперта, на комфортную и безболезненную для пассажиров перестройку отрасли потребуется время.

«Отрасль глобально не готова к его реализации. Не применять этот закон сейчас, а дать отрасли и производителям постепенно перестроиться. И отрасль перестроится, и бизнес, который занимается такси, точно так же получит время на структурные изменения автопарка», — пояснил Хайцеэр.

В текущих условиях прибыль перевозчиков существенно снизится, а стоимость их услуг возрастет. При этом, допустил эксперт, качество и надежность автомобилей может снизиться. В частности, есть «большие проблемы» с использованием продукции «АвтоВАЗа» — эти автомобили приносят бизнесу такси серьезные убытки, их будут компенсировать в тарифах.

Председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова допустила, что в среднесрочной перспективе поездки на такси в России могут подорожать примерно на 30 процентов. Замена автопарка с большой долей вероятности обойдется российским таксопаркам в значительную сумму. Далеко не у всех отраслевых организаций есть необходимые для этого ресурсы и возможности. «Все это ляжет на себестоимость бизнеса и будет перекладываться на тарифы», — пояснила эксперт.

С марта 2026 года для работы в такси в РФ будут допущены Lada Granta, Lada Vesta, Lada Aura, Haval Jolion, Haval F7/F7x, BAIC U5 Plus и Kaiyi E5. В дальнейшем список будет дополняться другими моделями, но их число все равно будет ограниченным, утверждают эксперты.