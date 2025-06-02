Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:01, 2 июня 2025Экономика

Рынок такси в России назвали не готовым к отказу от нелокализованных машин

Хайцеэр: Для реализации закона о локализации автомобилей такси нужно пять лет
Вячеслав Агапов

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Для реализации закона о локализации автомобилей такси нужно пять лет. В данный момент отказаться от нелокализованных машин рынок невозможно — не готовым к переходу его назвал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр, его цитирует радио «Говорит Москва».

По словам эксперта, на комфортную и безболезненную для пассажиров перестройку отрасли потребуется время.

«Отрасль глобально не готова к его реализации. Не применять этот закон сейчас, а дать отрасли и производителям постепенно перестроиться. И отрасль перестроится, и бизнес, который занимается такси, точно так же получит время на структурные изменения автопарка», — пояснил Хайцеэр.

В текущих условиях прибыль перевозчиков существенно снизится, а стоимость их услуг возрастет. При этом, допустил эксперт, качество и надежность автомобилей может снизиться. В частности, есть «большие проблемы» с использованием продукции «АвтоВАЗа» — эти автомобили приносят бизнесу такси серьезные убытки, их будут компенсировать в тарифах.

Материалы по теме:
Опубликован список автомобилей, которые смогут работать в такси по новому закону. Там только машины «АвтоВАЗа» и китайских брендов
Опубликован список автомобилей, которые смогут работать в такси по новому закону. Там только машины «АвтоВАЗа» и китайских брендов
23 мая 2025
«Вернемся в эпоху бомбил из 90-х». Принят скандальный закон о переводе такси на российские авто. Как это отразится на ценах?
«Вернемся в эпоху бомбил из 90-х». Принят скандальный закон о переводе такси на российские авто. Как это отразится на ценах?
13 мая 2025

Председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова допустила, что в среднесрочной перспективе поездки на такси в России могут подорожать примерно на 30 процентов. Замена автопарка с большой долей вероятности обойдется российским таксопаркам в значительную сумму. Далеко не у всех отраслевых организаций есть необходимые для этого ресурсы и возможности. «Все это ляжет на себестоимость бизнеса и будет перекладываться на тарифы», — пояснила эксперт.

С марта 2026 года для работы в такси в РФ будут допущены Lada Granta, Lada Vesta, Lada Aura, Haval Jolion, Haval F7/F7x, BAIC U5 Plus и Kaiyi E5. В дальнейшем список будет дополняться другими моделями, но их число все равно будет ограниченным, утверждают эксперты.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава украинской делегации прокомментировал итоги переговоров в Стамбуле

    В Подмосковье учительница засудила мать не захотевшего больше выходить к доске школьника

    В России подорожало популярное лакомство

    Мужчина с матерью и сожительницей заложили взрывчатку в российском регионе и попались

    Юлия Снигирь показала лицо без макияжа в день своего 42-летия

    На Украине заявили о братских отношениях с двумя странами

    Туристка принесла в отель фрукт и нарвалась на штраф в 12 тысяч рублей

    Молодые супруги в Москве прятали сотни свертков с героином в детской коляске

    Одной сфере в России предрекли перемены после проезда фур с дронами по стране

    Россиянам назвали причины для конфискации жилья

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости