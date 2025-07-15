Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:38, 15 июля 2025Экономика

Алсу избавилась от роскошного особняка на Рублевке

StarHit: Алсу продала особняк на Рублевке за 1 млрд рублей незадолго до развода
Александра Качан (Редактор)

Фото: Oleg Spiridonov / Business Online / Globallookpress.com

Певица Алсу избавилась от роскошного особняка на Рублевке стоимостью более миллиарда рублей незадолго до развода с бизнесменом Яном Абрамовым. Об этом стало известно изданию StarHit.

Речь идет о четырехэтажном доме в элитном поселке Усово, который Алсу приобрела в 2013 году, будучи в браке с Абрамовым. Площадь жилья составляет более трех тысяч квадратов, интерьер отличается колоннами в викторианском стиле, лепниной, хрустальными люстрами и элементами из мрамора. При последней оценке кадастровая стоимость объекта составляла около 300 миллионов рублей. По данным СМИ, сейчас цена превышает миллиард рублей.

Владельцем недвижимости числилась только Алсу. За три месяца до развода она продала участок, два дома, нежилое помещение и подземный гараж на его территории. Покупатель доставил певице проблемы, отказавшись выплачивать полную сумму покупки. Часть средств была передана наличными сразу, остальное новый собственник должен был переводить постепенно в конце каждого квартала, однако в какой-то момент перестал это делать. Алсу пришлось обратиться в суд, иск удовлетворили частично.

Ранее стала известна судьба многомиллиардного имущества, которое Алсу и Абрамов делили при разводе. Экс-супруги заключили мировое соглашение, завершив долгий судебный процесс по разделу имущества на сумму около 20-30 миллиардов рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Трамп дал 50 дней не нам, а Украине». Что военкоры говорят о новых условиях, которые президент США поставил перед Россией?

    Раскрыты места в России для бюджетных поездок в августе

    Юрий Антонов удивился званию самого высокооплачиваемого артиста России

    Тактаров рассказал о разбросанных по всему миру своих детях

    Женщина разбогатела на 3,9 миллиона рублей благодаря совету подруги

    Российская блогерша показала тату после лазерной эпиляции с фразой «там дыра»

    На турецкой свадьбе 60 человек отравились тортом

    В России отреагировали на ультиматум Трампа о сроках завершения конфликта на Украине

    В зоне СВО появился российский «Странник»

    ВСУ в третий раз ударили по зданию суда в российском городе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости