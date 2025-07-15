StarHit: Алсу продала особняк на Рублевке за 1 млрд рублей незадолго до развода

Певица Алсу избавилась от роскошного особняка на Рублевке стоимостью более миллиарда рублей незадолго до развода с бизнесменом Яном Абрамовым. Об этом стало известно изданию StarHit.

Речь идет о четырехэтажном доме в элитном поселке Усово, который Алсу приобрела в 2013 году, будучи в браке с Абрамовым. Площадь жилья составляет более трех тысяч квадратов, интерьер отличается колоннами в викторианском стиле, лепниной, хрустальными люстрами и элементами из мрамора. При последней оценке кадастровая стоимость объекта составляла около 300 миллионов рублей. По данным СМИ, сейчас цена превышает миллиард рублей.

Владельцем недвижимости числилась только Алсу. За три месяца до развода она продала участок, два дома, нежилое помещение и подземный гараж на его территории. Покупатель доставил певице проблемы, отказавшись выплачивать полную сумму покупки. Часть средств была передана наличными сразу, остальное новый собственник должен был переводить постепенно в конце каждого квартала, однако в какой-то момент перестал это делать. Алсу пришлось обратиться в суд, иск удовлетворили частично.

Ранее стала известна судьба многомиллиардного имущества, которое Алсу и Абрамов делили при разводе. Экс-супруги заключили мировое соглашение, завершив долгий судебный процесс по разделу имущества на сумму около 20-30 миллиардов рублей.