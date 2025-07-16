На народного артиста России подали в суд за оскорбление

«МК»: На актера Дмитрия Певцова подали в суд за оскорбление

К народному артисту России Дмитрию Певцову подали иск о защите чести и достоинства. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, исковое заявление подала общественный деятель Александра Тищенко. Конкретная суть иска пока неизвестны, размер претензий также не уточняется.

Издание отметило, что в 2024 году Тищенко безуспешно пыталась попасть на прием к Певцову как к депутату Государственной Думы, чтобы привлечь его к проблеме драматическому театра «Мел». По ее словам, Певцов позволил себе нелицеприятное высказывание в адрес руководителя театра.

Ранее МВД Украины объявило в розыск народных артистов России Дмитрия Певцова и Карена Шахназарова, а также певицу Таисию Повалий. Помимо этого, трое деятелей были внесены в базу данных экстремистского сайта «Миротворец».