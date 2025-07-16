Российского борца отстранили на четыре года за допинг

Российского борца Абдуллина дисквалифицировали на четыре года за допинг

Российского борца Аслана Абдуллина отстранили на четыре года за допинг. Об этом сообщается на сайте Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

Его дисквалифицировали на основании данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS). Нарушение датировано 11 марта 2015-го. Отстранение завершится 27 февраля 2029 года.

В феврале Абдуллин был временно отстранен. Точная причина произошедшего не называется.

36-летний Абдуллин — борец греко-римского стиля, он завоевал бронзу на чемпионате Европы 2012 года. Кроме того, в его активе золото Кубка мира-2008 в команде и серебро это же турнира в 2011 году.