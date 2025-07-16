Российского борца отстранили на четыре года за допинг

Российского борца Аслана Абдуллина отстранили на четыре года за допинг. Об этом сообщается на сайте Международного агентства допинг-тестирования (ITA).
Его дисквалифицировали на основании данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS). Нарушение датировано 11 марта 2015-го. Отстранение завершится 27 февраля 2029 года.
В феврале Абдуллин был временно отстранен. Точная причина произошедшего не называется.
36-летний Абдуллин — борец греко-римского стиля, он завоевал бронзу на чемпионате Европы 2012 года. Кроме того, в его активе золото Кубка мира-2008 в команде и серебро это же турнира в 2011 году.