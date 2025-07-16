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13:07, 16 июля 2025Спорт

Российского борца отстранили на четыре года за допинг

Российского борца Абдуллина дисквалифицировали на четыре года за допинг
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Российского борца Аслана Абдуллина отстранили на четыре года за допинг. Об этом сообщается на сайте Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

Его дисквалифицировали на основании данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS). Нарушение датировано 11 марта 2015-го. Отстранение завершится 27 февраля 2029 года.

В феврале Абдуллин был временно отстранен. Точная причина произошедшего не называется.

36-летний Абдуллин — борец греко-римского стиля, он завоевал бронзу на чемпионате Европы 2012 года. Кроме того, в его активе золото Кубка мира-2008 в команде и серебро это же турнира в 2011 году.

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