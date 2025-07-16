Адвокат Палюлин: Стреляя по дронам, россияне рискуют попасть в тюрьму

ВСУ продолжают почти ежедневно атаковать Россию десятками дронов. Им противостоят расчеты ПВО, в том числе мобильные группы, работающие в приграничье. На Украине пошли дальше и стали приглашать людей с отсрочкой и тех, кто вообще не подлежит мобилизации, стать добровольными «охотниками» за российскими беспилотниками. Для этого им разрешено применять личное оружие. В России же стрельба по дронам может обернуться неприятными последствиями вплоть до уголовного дела, если гражданин не докажет, что была крайняя необходимость, рассказали опрошенные «Лентой.ру» эксперты.

«Тот человек, который самовольно применяет свое личное оружие против любого летательного объекта в принципе, оказывается под угрозой двух статей. Первая — это административка, стрельба в неположенном месте, которая грозит изъятием оружия. А второе наказание — недавно специально принимался закон о том, чтобы граждане не сбивали дроны», — объяснил в беседе с «Лентой.ру» председатель общероссийской организации «Право на оружие», руководитель Национального центра оружейной политики Вячеслав Ванеев.

В свое время многие люди применяли оружие, чтобы эти [гражданские] дроны не кружили над их территорией, не мешали им. Там предусмотрена [за их уничтожение] уголовная ответственность и возмещение материального ущерба. То есть, в России действительно сбивать дроны чревато Вячеслав Ванеев председатель общероссийской организации «Право на оружие»

Как пояснял судебный эксперт, владелец юридического бюро «Палюлин и партнеры» Антон Палюлин, уничтожение дрона, принадлежащего частному лицу, может быть признано порчей чужого имущества (статья 167 УК РФ). За это предусмотрен штраф, обязательные работы или лишение свободы на срок до пяти лет.

Если же по ошибке сбить беспилотник российских силовых структур, то это могут расценить как диверсию (статья 281 УК РФ). В таком случае срок лишения свободы может достигать 20 лет

«У нас этим должны заниматься органы правопорядка. Если какой-то человек решится сбить пролетающий дрон из законного оружия, например, охотничьего ружья, то последствия он берет на себя. Например, если он повредит жилище соседа и так далее, то отвечать будет, скорее всего, этот человек», — указал в разговоре с «Лентой.ру» директор коллегии адвокатов «Князев и партнеры» Андрей Князев.

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Можно ли защитить себя от уголовного дела, стреляя по дрону

Несмотря на строгость российских законов, граждане все же могут самостоятельно бороться с вражескими дронами. Опрошенные «Лентой.ру» эксперты отметили, что обезопасить себя можно при соблюдении определенных условий.

Если просто уничтожить вражеский дрон, наверное, никакой ответственности за это не будет. Потому что существует еще такая вещь, как крайняя необходимость. Когда, например, мы слышим крик ребенка, что его насилуют, то мы можем проникнуть в [чужое] жилище, разбить окно, пусть это и будет незаконно. Так и тут, если вероятные последствия серьезные, то можно, так скажем, даже нарушая закон сделать это Андрей Князев адвокат

Схожего мнения придерживается глава организации «Право на оружие» Вячеслав Ванеев. По его словам, гражданин должен понимать, что его ждет, если дрон окажется не украинским, а также, возможно, придется доказывать крайнюю необходимость своих действий.

«Когда есть крайняя необходимость, когда явно дрон летит на какие-то объекты, гражданин оказывается перед дилеммой: с одной стороны, можно попытаться защитить свое государство, а с другой — нужно быть готовым к тому, что потом, возможно, за защиту государства, за доброе деяние, можно понести ответственность перед законом», — отметил он.

По словам Ванеева, без доказательств стрелявший может попасть в поле зрения недобросовестных сотрудников правоохранительных органов.

Выход в этом случае только один. Брать второму человеку видеокамеру, смартфон, и снимать всю ситуацию для того, чтобы это потом расшарить в средствах массовой информации для максимально широкого резонанса. Только после широкого резонанса правоохранители стараются не заводить такие уголовные дела. Если этого не будет сделано, то недобросовестные, недобропорядочные сотрудники правоохранительных органов, охотнадзора или лесозащиты могут воспользоваться моментом и составить документы для того, чтобы «срубить палку» Вячеслав Ванеев председатель общероссийской организации «Право на оружие»

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Именно сложность определения государственной принадлежности беспилотников удерживает российские власти от принятия решения позволить сбивать украинские дроны всем желающим, полагает военный эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

Ну, собьет человек дрон, а потом разберись, чей это дрон, кто сбил, как сбил, почему. Так что, если вы считаете, что это недостаток, и что нужно принять закон, чтобы все могли сбивать [дроны], я не могу сказать, что это будет высокоэффективно Андрей Кошкин военный эксперт

11 марта 2025 года стало известно, что 52-летний житель Подмосковья сбил из ружья один из атаковавших регион дронов. Мужчину, который ранее работал полицейским, после этого допрашивали правоохранители. До этого в Курской области дружинник сбил дрон ВСУ из охотничьего ружья. Власти сочли этот поступок мужчины заслуживающим награды. Необычный случай произошел в июне 2023 года в Севастополе, где местный житель поразил беспилотник броском палки. Гражданин также удостоился благодарности от руководства региона.

Тем не менее, в марте 2025 года сообщалось, что МЧС России запретило сбивать дроны подручными средствами. Также там напомнили, что опасно подходить к упавшим беспилотным летательным аппаратам и трогать их.