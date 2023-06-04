Севастополец сбил квадрокоптер с камерой с помощью палки

РБК: житель Инкермана в Севастополе сбил квадрокоптер с камерой броском палки

Стало известно, как житель Инкермана в Севастополе сбил квадрокоптер с камерой. Детали произошедшего рассказали РБК в пресс-службе губернатора Севастополя.

По данным от спецслужб, севастополец сбил дрон броском палки.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что инцидент произошел на улице Шевкопляса. По его словам, на аппарате не было взрывчатки. Градоначальник поблагодарил местного жителя и напомнил, что полеты коптеров в Севастополе запрещены. Развожаев также призвал сообщать о случаях обнаружения подозрительных предметов или лиц.

Ранее в Брянской области военный сбил дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) из охотничьего ружья, подаренного ему местными жителями. Рухнувший квадрокоптер практически не пострадал. Предварительно, стоимость сбитого дрона составляет 400 тысяч рублей. Сообщалось, что в дальнейшем российские военные планируют его использовать при атаках со стороны ВСУ.