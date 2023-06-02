Губернатор Развожаев: севастополец подручными средствами сбил квадрокоптер с камерой

Севастополец подручными средствами сбил квадрокоптер с камерой, об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

По его словам, это произошло на улице Шевкопляса в Инкермане. Городской глава напомнил, что полеты коптеров в Севастополе запрещены.

«Обращаю внимание, что это не дрон со взрывчаткой, а коптер с камерой. Кто и зачем его запустил — выясняют оперативные службы, которые сейчас работают на месте», — добавил Развожаев.

Он поблагодарил жителей за бдительность и призвал сообщать о случаях обнаружения подозрительных предметов или лиц.

Ранее Развожаев предупредил, что в Севастополе флот будет проводить тренировки с практической стрельбой. Российский флот регулярно проводит тренировки ППДО (противоподводно-диверсионного обеспечения), которые вызывают громкие звуки.

