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21:48, 2 июня 2023Россия

Севастополец подручными средствами сбил квадрокоптер с камерой

Губернатор Развожаев: севастополец подручными средствами сбил квадрокоптер с камерой

Фото: Unsplash.com

Севастополец подручными средствами сбил квадрокоптер с камерой, об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

По его словам, это произошло на улице Шевкопляса в Инкермане. Городской глава напомнил, что полеты коптеров в Севастополе запрещены.

«Обращаю внимание, что это не дрон со взрывчаткой, а коптер с камерой. Кто и зачем его запустил — выясняют оперативные службы, которые сейчас работают на месте», — добавил Развожаев.

Он поблагодарил жителей за бдительность и призвал сообщать о случаях обнаружения подозрительных предметов или лиц.

Ранее Развожаев предупредил, что в Севастополе флот будет проводить тренировки с практической стрельбой. Российский флот регулярно проводит тренировки ППДО (противоподводно-диверсионного обеспечения), которые вызывают громкие звуки.

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    Марина Совина
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